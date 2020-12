"Voglio la verità sul numero dei morti": Matteo Renzi, la più drammatica delle accuse a Giuseppe Conte (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Altro, durissimo, attacco di Matteo Renzi a Giuseppe Conte. Altro attacco a quel governo che, teoricamente, il leader di Italia Viva dovrebbe sostenere. Una bordata, piovuta dagli studi de L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7, arrivata poco dopo la verifica con il premier, un faccia a faccia che sembrava aver riportato sotto controllo la situazione e scacciato ogni prospettiva di crisi. "Basta con la retorica, non è andato tutto bene - tuona Renzi con un evidente riferimento al solito ritornello che Conte snocciola nelle sue conferenze stampa -. Siamo il Paese al mondo con più morti e qualcosa non ha funzionato", rimarca. Un'evidenza, assoluta, sulla quale però governo e Conte si ostinano a non dare spiegazioni. Anzi, si ostinano a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Altro, durissimo, attacco di. Altro attacco a quel governo che, teoricamente, il leader di Italia Viva dovrebbe sostenere. Una bordata, piovuta dagli studi de L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7, arrivata poco dopo la verifica con il premier, un faccia a faccia che sembrava aver riportato sotto controllo la situazione e scacciato ogni prospettiva di crisi. "Basta con la retorica, non è andato tutto bene - tuonacon un evidente riferimento al solito ritornello chesnocciola nelle sue conferenze stampa -. Siamo il Paese al mondo con piùe qualcosa non ha funzionato", rimarca. Un'evidenza, assoluta, sulla quale però governo esi ostinano a non dare spiegazioni. Anzi, si ostinano a ...

Adri19510 : MA COME FA IL 3% DEGLI ITALIANI A VOTARE QUESTO BISCHERO , CHE DOTI NASCOSTE HA ??????? Matteo Renzi contro Giusepp… - IlCastiga : RT @Libero_official: 'Basta dire che è andato tutto bene, abbiamo il record di morti: voglio delle spiegazioni'. #Coronavirus, il durissimo… - Libero_official : 'Basta dire che è andato tutto bene, abbiamo il record di morti: voglio delle spiegazioni'. #Coronavirus, il duriss… - ZarOfHell : @superma80301411 1,74 nei giorni in cui voglio dire la verità - j__1ne : non vi viene mai il mente la@pubblicita Voglio l’amaro del capo .... ?? voglio l’amaro del capo !!!!!!!!!! a me le… -

Ultime Notizie dalla rete : Voglio verità Bruno Editore pubblica Alessandra Profeti, Verità 360: il Bestseller su come scoprire sé stessi Fortune Italia