Terremoto a Ragusa, le immagini di una telecamera di sorveglianza | video (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato la sera del 22 dicembre a Ragusa. Nel video vengono mostrate le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza che mostrano la terra tremare per diversi secondi. Al momento non risultano danni a cose o persone. L'epicentro è stato individuato a Marina di Acate, nel mare del Ragusano, ad una profondità di 30 chilometri. Terremoto Turchia Crollo Edificio NoneTerremoto Bahia NoneTerremoto Boato Il forte boato che ha preceduto la forte scossa di Terremoto avvertita ... Leggi su panorama (Di mercoledì 23 dicembre 2020)di magnitudo 4.4 è stato registrato la sera del 22 dicembre a. Nelvengono mostrate leriprese da unadiche mostrano la terra tremare per diversi secondi. Al momento non risultano danni a cose o persone. L'epicentro è stato individuato a Marina di Acate, nel mare delno, ad una profondità di 30 chilometri.Turchia Crollo Edificio NoneBahia NoneBoato Il forte boato che ha preceduto la forte scossa diavvertita ...

DPCgov : ??#Terremoto #Ragusa #SalaSituazioneItalia in contatto con le strutture di #protezionecivile locali: VERIFICHE IN CO… - fanpage : Forte scossa di #terremoto in Sicilia - Radio1Rai : #Terremoto Scossa avvertita da popolazione tra #Ragusa e #Siracusa. Il sito dell'Ingv segnala un sisma di magnitud… - Mbyk019285 : RT @fanpage: Forte scossa di #terremoto in Sicilia - njsfonseca : Terremoto in Sicilia, a Ragusa prima un forte boato poi una scossa 4.6 d... -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Ragusa Forte scossa di terremoto a Ragusa di magnitudo 4.4. Non si segnalano danni AGI - Agenzia Italia Terremoto, all’alba la terra ha continuato a tremare

opo la registrata ieri sera sulla costa ragusana, che Ha provocato molta paura in mezza Sicilia, mentre centinaia di persone province di Ragusa e Siracusa, hanno trascorso la notte in auto dopo la ...

Nonno violenta la nipote di quasi 1 anno in diretta streaming: arrestato

Violentava la nipote neonata e trasmetteva le immagini in diretta su una piattaforma per lo streaming on line. Un 53enne residente in Lombardia, il nonno materno della bambina, è stato arrestato dagli ...

opo la registrata ieri sera sulla costa ragusana, che Ha provocato molta paura in mezza Sicilia, mentre centinaia di persone province di Ragusa e Siracusa, hanno trascorso la notte in auto dopo la ...Violentava la nipote neonata e trasmetteva le immagini in diretta su una piattaforma per lo streaming on line. Un 53enne residente in Lombardia, il nonno materno della bambina, è stato arrestato dagli ...