Lite familiare degenera, uomo uccide 3 gendarmi e dà fuoco a casa (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tre gendarmi di 21, 37 e 45 anni sono morti e un quarto è ferito nel corso di un intervento nel dipartimento francese del Puy-de-Dôme per sedare una violenta Lite familiare. I militari della compagnia d’Ambert, riferisce Bfmtv, erano stati chiamati poco dopo la mezzanotte per prestare soccorso a una donna che, per sfuggire alle violenze del coniuge, aveva trovato rifugio sul tetto di un’abitazione. All’arrivo dei primi due poliziotti, il marito, un uomo di 48enne già noto alle forze dell’ordine, ha aperto il fuoco contro di loro. Uno è stato ucciso e l’altro, ferito alla coscia, è stato trasportato in ospedale. Successivamente l’uomo ha appiccato il fuoco alla sua stessa casa per poi prendere di mira gli altri agenti giunti sulla scena. In quei ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tredi 21, 37 e 45 anni sono morti e un quarto è ferito nel corso di un intervento nel dipartimento francese del Puy-de-Dôme per sedare una violenta. I militari della compagnia d’Ambert, riferisce Bfmtv, erano stati chiamati poco dopo la mezzanotte per prestare soccorso a una donna che, per sfuggire alle violenze del coniuge, aveva trovato rifugio sul tetto di un’abitazione. All’arrivo dei primi due poliziotti, il marito, undi 48enne già noto alle forze dell’ordine, ha aperto ilcontro di loro. Uno è stato ucciso e l’altro, ferito alla coscia, è stato trasportato in ospedale. Successivamente l’ha appiccato ilalla sua stessaper poi prendere di mira gli altri agenti giunti sulla scena. In quei ...

