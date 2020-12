L’intervista di Sofia Viscardi con Tiziano Ferro (video) (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L‘intervista di Sofia Viscardi con Tiziano Ferro inizia dal documentario Ferro, disponibile su Prime video, e l’album di cover Accetto Miracoli: L’Esperienza Degli Altri. “L’esigenza è quella di alzare il livello del dialogo con chi ti ascolta per approfondire il rapporto con la gente”, spiega Tiziano Ferro a proposito della sua necessità di raccontarsi. C’è bisogno di qualcosa in più dopo 20 anni di carriera, quel qualcosa in più – quell’alzare l’asticella – è nei confronti di se stesso e delle persone che lo seguono. NelL’intervista di Sofia Viscardi con Tiziano Ferro c’è spazio anche per l’aspetto fisico – e per i 111 kg raggiunti da Tiziano ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L‘intervista diconinizia dal documentario, disponibile su Prime, e l’album di cover Accetto Miracoli: L’Esperienza Degli Altri. “L’esigenza è quella di alzare il livello del dialogo con chi ti ascolta per approfondire il rapporto con la gente”, spiegaa proposito della sua necessità di raccontarsi. C’è bisogno di qualcosa in più dopo 20 anni di carriera, quel qualcosa in più – quell’alzare l’asticella – è nei confronti di se stesso e delle persone che lo seguono. Neldiconc’è spazio anche per l’aspetto fisico – e per i 111 kg raggiunti da...

napolista : Goggia: «il mio allenatore mi ha chiesto: “Sofia, ma tu non hai paura?”» L’intervista a Tuttosport. “Una persona n… - salvatore_sofia : RT @00doppiozero: 'Il #teatro non scomparirà mai, è invincibile, gravido di futuro, non ha nulla a che fare con il passato. Questo è il mom… - gaiaxhappily : sto guardando l’intervista di ariete con sofia vi scardò e ha detto che da piccola di ispirava agli 1d. ho trovato… -

Ultime Notizie dalla rete : L’intervista Sofia Cimmino: «La nostra pizza dedicata a Sophia che adesso non aprirà» Corriere della Sera