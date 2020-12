Calciomercato Inter: i quattro desideri di Conte per l’assalto scudetto (Di martedì 22 dicembre 2020) Calciomercato Inter: Antonio Conte ha chiesto quattro rinforzi per puntare allo scudetto ma prima servirà cedere alcuni esuberi Christian Eriksen sarà la chiave per il mercato di gennaio dell’Inter. Dal tipo di cessione del danese, si capira? quale tipo di Interventi sara? in grado di fare la societa? di Zhang. Di certo, la linea guida non cambia: il mercato dovra? autofinanziarsi. Se Eriksen andra? via a titolo definitivo, Marotta e Ausilio avranno a disposizione risorse per investire. Altrimenti si dovra? lavorare sui prestiti e sugli scambi. La Gazzetta dello Sport fa i nomi degli obiettivi di mercato dei nerazzurri: non e? mai stata abbandonata l’idea Paredes, per il quale a settembre era stato imbastito uno scambio con Brozovic. Ora l’argentino sta giocando con ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020): Antonioha chiestorinforzi per puntare alloma prima servirà cedere alcuni esuberi Christian Eriksen sarà la chiave per il mercato di gennaio dell’. Dal tipo di cessione del danese, si capira? quale tipo diventi sara? in grado di fare la societa? di Zhang. Di certo, la linea guida non cambia: il mercato dovra? autofinanziarsi. Se Eriksen andra? via a titolo definitivo, Marotta e Ausilio avranno a disposizione risorse per investire. Altrimenti si dovra? lavorare sui prestiti e sugli scambi. La Gazzetta dello Sport fa i nomi degli obiettivi di mercato dei nerazzurri: non e? mai stata abbandonata l’idea Paredes, per il quale a settembre era stato imbastito uno scambio con Brozovic. Ora l’argentino sta giocando con ...

