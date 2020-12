Riunione d'emergenza a Bruxelles: preoccupa la variante britannica (Di lunedì 21 dicembre 2020) La nuova variante covid preoccupa l'Europa. Al via quindi a Bruxelles la Riunione d'urgenza convocata dalla presidente tedesca del Consiglio Ue per discutere della risposta comune dei Paesi membri. La ... Leggi su globalist (Di lunedì 21 dicembre 2020) La nuovacovidl'Europa. Al via quindi alad'urgenza convocata dalla presidente tedesca del Consiglio Ue per discutere della risposta comune dei Paesi membri. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Riunione emergenza Coronavirus nel mondo: variante inglese Covid, "Il virus circola da novembre" la Repubblica Coronavirus nel mondo: variante inglese Covid, "Il virus circola da novembre"

Il Canada ha invece scelto di bloccare i voli per il Regno Unito. Riunione di emergenza Ue "La presidenza tedesca dell'Unione europea ha invitato gli Stati membri a un incontro urgente. In agenda: il ...

Variante al Covid-19, Inghilterra isolata: cittadini in fuga dall’aeroporto di Heathrow

Per fare il punto della situazione, continua il Daily Mail, Boris Johnson presiederà oggi una riunione del comitato di emergenza ‘Cobra’ del governo dopo che altri paesi nel mondo, oltre a quelli ...

