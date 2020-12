Gli cade lo smartphone dall’aereo a 600 metri d’altezza: il finale è sorprendente – Video (Di domenica 20 dicembre 2020) Gli cade il cellulare dall’aereo, a 600 metri d’altezza. E lo ritrova, intatto, ancora funzionante. È successo a un ambientalista brasiliano, Ernesto Galiotto, che stava girando alcune immagini col proprio smartphone da un velivolo sulla spiaggia di Cabo Frio. A un certo, punto, però, il cellulare gli vola via. Grazie al Gps, tuttavia, riesce a trovarlo sulla spiaggia. Col colpo di scena finale. Video Youtube/Ernesto Galiotto L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Gliil cellulare, a 600. E lo ritrova, intatto, ancora funzionante. È successo a un ambientalista brasiliano, Ernesto Galiotto, che stava girando alcune immagini col proprioda un velivolo sulla spiaggia di Cabo Frio. A un certo, punto, però, il cellulare gli vola via. Grazie al Gps, tuttavia, riesce a trovarlo sulla spiaggia. Col colpo di scenaYoutube/Ernesto Galiotto L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

clikservernet : Gli cade lo smartphone dall’aereo a 600 metri d’altezza: il finale è sorprendente – Video - Noovyis : (Gli cade lo smartphone dall’aereo a 600 metri d’altezza: il finale è sorprendente – Video) Playhitmusic - - SimonaBosch : @Mr_Ozymandias Cazzo, cade la scusa 'dovete farlo per proteggere gli altri'. - maranza59 : RT @ANPIRomaPosti: #GiovanniCervi si leva il pullover e lo dà al cappellano militare da portare come suo ultimo ricordo alla fidanzata. Al… - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? Gli cade l'iPhone dall'aereo in volo a 600 metri d'altezza: il rit… -