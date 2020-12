Invia un video al figlio di 10 anni minacciandolo con una pistola: denunciato 44enne (Di sabato 19 dicembre 2020) Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri di Gaeta, a conclusione di mirata attività investigativa, hanno denunciato un 44enne del posto, per il reato di minaccia grave. L’uomo, già allontanato dal nucleo familiare per il reato di maltrattamenti in famiglia, lo scorso novembre avrebbe Inviato un video al proprio figlio di 10 anni mostrando una pistola, il tutto a scopo intimidatorio poiché il minore abita insieme alla ex moglie. I militari avuto notizia di quanto accaduto procedevano ad immediata perquisizione domiciliare dell’abitazione del 44enne, rinvenendo la pistola oggetto del video e della minaccia, accertando infine che la stessa era un’arma a salve di libera vendita. Di quanto accaduto veniva informata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 dicembre 2020) Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri di Gaeta, a conclusione di mirata attività investigativa, hannoundel posto, per il reato di minaccia grave. L’uomo, già allontanato dal nucleo familiare per il reato di maltrattamenti in famiglia, lo scorso novembre avrebbeto unal propriodi 10mostrando una, il tutto a scopo intimidatorio poiché il minore abita insieme alla ex moglie. I militari avuto notizia di quanto accaduto procedevano ad immediata perquisizione domiciliare dell’abitazione del, rinvenendo laoggetto dele della minaccia, accertando infine che la stessa era un’arma a salve di libera vendita. Di quanto accaduto veniva informata ...

