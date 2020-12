Elisa | la voce delle emozioni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 19 dicembre 2020) Pochi cantautori come lei sanno darealla bellezza che ci circonda. Parliamo di, all’anagrafeToffoli, classe 1977 che vanta una carriera trascorsa sui palchi di mezzo mondo: dalla conquista di Sanremo con “Luce (Tramonti a Nord-Est), al tour negli Stati Uniti nel 2008 fino alla collaborazione con Quentin Tarantino per la colonna sonora di “Django Unchained“, che l’ha portata alla notte degli Oscar. L’artista di Montefalcone ha esordito con l’album “Pipes & Flowers” nel 1997, registrato direttamente in California, che gli valse una Targa Tenco, mentre la prima canzone in lingua italiana registrata su un suo disco risale a “Lotus” del 2003 (la già citata “Luce”). Oggi, giunta alla decima fatica in studio con “Diari Aperti“,dedica la propria musica alla famiglia, ma non smette di ...