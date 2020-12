Covid, Decreto Natale: l’errore sul sito della Gazzetta Ufficiale. “Entra in vigore il 19 dicembre 2021” (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Decreto Natale 2020 è stato pubblicato nella notte in Gazzetta Ufficiale. Sul sito della Gazzetta Ufficiale si legge che il provvedimento Entra in vigore il 19 dicembre 2021. Un refuso probabilmente dovuto alla tarda ora in cui è stato caricato il documento. Questo il testo del Decreto, in vigore da oggi, che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19: “Il presidente della Repubblica Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni ... Leggi su tpi (Di sabato 19 dicembre 2020) Il2020 è stato pubblicato nella notte in. Sulsi legge che il provvedimentoinil 19. Un refuso probabilmente dovuto alla tarda ora in cui è stato caricato il documento. Questo il testo del, inda oggi, che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus-19: “Il presidenteRepubblica Visti gli articoli 77 e 87Costituzione; Visto l’articolo 16Costituzione, che consente limitazioni ...

SAN MARINO, 19 DIC - San Marino ci ripensa e annulla i cenoni di Capodanno, annunciando alle categorie economiche una stretta analoga a quella dell'Italia. Il Governo ha anticipato alle categorie econ ...

Decreto di Natale: ecco le prime risposte su spostamenti, attività aperte e chiuse e incontri in casa

Il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1,2,3, 5 e 6 gennaio ci sarà un lockdown totale con la chiusura di negozi, bar, ristoranti e attività ritenute non essenziali. Bar e ristoranti ...

