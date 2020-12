Sondaggi elettorali EMG, cala il consenso per i partiti di maggioranza (Di venerdì 18 dicembre 2020) Come era facile da immaginare è stata una settimana non positiva per la maggioranza quella appena trascorsa, anche dal punto di vita delle intenzioni di voto. Segui Termometro Politico su Google News Il perdurare dell’emergenza Covid, con la prospettiva di altre restrizioni natalizie, le tensioni interne tra partiti, hanno contribuito al calo dei consensi che gli ultimi Sondaggi elettorali di EMG hanno scorto. Il PD perde quattro decimali scendendo al 20% tondo, mentre gli alleati del Movimento 5 Stelle calano ai minimi, al 13,7% dopo il decremento del 0,3%. LeU perde lo 0,1% e va al 2,6%, mentre solo Italia Viva non perde voti e sale al 4,5%. Nel complesso la diminuzione delle intenzioni di voto dei partiti di governo è del 0,7%. Al contrario aumenta la Lega, dal ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 18 dicembre 2020) Come era facile da immaginare è stata una settimana non positiva per laquella appena trascorsa, anche dal punto di vita delle intenzioni di voto. Segui Termometro Politico su Google News Il perdurare dell’emergenza Covid, con la prospettiva di altre restrizioni natalizie, le tensioni interne tra, hanno contribuito al calo dei consensi che gli ultimidi EMG hanno scorto. Il PD perde quattro decimali scendendo al 20% tondo, mentre gli alleati del Movimento 5 Stelleno ai minimi, al 13,7% dopo il decremento del 0,3%. LeU perde lo 0,1% e va al 2,6%, mentre solo Italia Viva non perde voti e sale al 4,5%. Nel complesso la diminuzione delle intenzioni di voto deidi governo è del 0,7%. Al contrario aumenta la Lega, dal ...

