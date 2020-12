Parma-Juventus, Pirlo: “I ducali sono in netta ripresa, occhio a Karamoh e Gervinho. Liverani? Gli serve tempo” (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Juventus vuole tornare al successo dopo il pari interno rimediato contro l'Atalanta.Nuovo Dpcm, Italia zona rossa a Natale: passa la linea dura, dettagli e derogheI bianconeri nella serata di sabato 19 dicembre sarà ospite del Parma che nell'ultimo turno non è andato oltre lo 0-0 casalingo nella sfida contro il Cagliari. Il tecnico dei piemontesi, Andrea Pirlo, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vista del match contro i ducali."Il Parma ha fatto risultati importanti, si sta riprendendo, bisognerà stare attenti perché ha cambiato modo di giocare, con un allenatore nuovo. Gervinho e Karamoh sono molto veloci. Bisognerà cercare di fare bene le marcature preventive quando siamo in possesso palla. E ... Leggi su mediagol (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lavuole tornare al successo dopo il pari interno rimediato contro l'Atalanta.Nuovo Dpcm, Italia zona rossa a Natale: passa la linea dura, dettagli e derogheI bianconeri nella serata di sabato 19 dicembre sarà ospite delche nell'ultimo turno non è andato oltre lo 0-0 casalingo nella sfida contro il Cagliari. Il tecnico dei piemontesi, Andrea, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vista del match contro i."Ilha fatto risultati importanti, si sta riprendendo, bisognerà stare attenti perché ha cambiato modo di giocare, con un allenatore nuovo.molto veloci. Bisognerà cercare di fare bene le marcature preventive quando siamo in possesso palla. E ...

