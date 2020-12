Dopo la liberazione dei pescatori in Libia, l’annuncio di Di Maio al TG1 su Chico Forti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Era il primo settembre, oltre cento giorni fa. Diciotto pescatori – otto tunisini, sei italiani, due indonesiani e due senegalesi – Venivano trattenuti in Libia. Accusati di aver violato le acque territoriali, erano stati di fatto sequestrati dalle motovedette libiche. Si trovavano a bordo di due pescherecci di Mazara del Vallo, ‘Antartide’ e ‘Medinea’. E così sono stati trattenuti per 107 giorni a Bengasi, roccaforte del generale Khalifa el-Haftar. Quest’oggi, la buona notizia – con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio volati in Libia per assistere alla liberazione dei pescatori. In giornata, il post su Facebook Quindi stasera l’intervista durante il TG1 della sera. Un’intervista per celebrare il rilascio dei ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Era il primo settembre, oltre cento giorni fa. Diciotto– otto tunisini, sei italiani, due indonesiani e due senegalesi – Venivano trattenuti in. Accusati di aver violato le acque territoriali, erano stati di fatto sequestrati dalle motovedette libiche. Si trovavano a bordo di due pescherecci di Mazara del Vallo, ‘Antartide’ e ‘Medinea’. E così sono stati trattenuti per 107 giorni a Bengasi, roccaforte del generale Khalifa el-Haftar. Quest’oggi, la buona notizia – con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Divolati inper assistere alladei. In giornata, il post su Facebook Quindi stasera l’intervista durante il TG1 della sera. Un’intervista per celebrare il rilascio dei ...

meb : La liberazione dei nostri connazionali in Libia dopo oltre cento giorni, se confermata, sarebbe una notizia belliss… - chetempochefa : “Finalmente potremo riabbracciarli!” La gioia dei familiari per la liberazione dei #pescatori di Mazara del Vallo,… - enpaonlus : Dopo la liberazione dell’elefante Kaavan chiude lo zoo di Islamabad:ora tutti gli animali sono liberi… - AndrexMarlow : RT @AndrexMarlow: Tempi duri per l' opposizione. Dopo la liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo...si ritorna al consueto menù 'Pane… - Governai : RT @Libero_official: 'Lo avevamo detto e ce l'abbiamo fatta'. Dopo 108 giorni Luigi #DiMaio commenta così la liberazione dei #pescatori ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo liberazione Dopo la liberazione dell’elefante Kaavan chiude lo zoo di Islamabad: ora tutti gli animali sono liberi Corriere della Sera Di Maio e Conte a Bengasi. «Liberi i pescatori di Mazara del Vallo, fra poche ore a casa»

I 18 pescatori siciliani erano trattenuti nella cittadina libica da settembre. Il premier e il ministro degli Esteri in Libia ...

Libia, liberi i pescatori italiani. La gioia delle famiglie: 'Grazie'

E' esplosa la festa nell'aula consiliare del Comune di Mazara del Vallo dopo l'arrivo della notizia ufficiale arrivata dalla Libia della liberazione dei 18 pescatori della marineria locale. Applusi, ...

I 18 pescatori siciliani erano trattenuti nella cittadina libica da settembre. Il premier e il ministro degli Esteri in Libia ...E' esplosa la festa nell'aula consiliare del Comune di Mazara del Vallo dopo l'arrivo della notizia ufficiale arrivata dalla Libia della liberazione dei 18 pescatori della marineria locale. Applusi, ...