Salvini dice sottovoce in Senato che il virus è partito dal laboratorio di Wuhan | VIDEO

La sicurezza ostentata è quella di un tempo. Come quando gridava al complotto sui social dopo il servizio del Tgr Leonardo su un Coronavirus creato artificialmente in laboratorio. Poi, dopo molte settimane, è tornato sui suoi passi con le pive nel sacco, anche grazie alla spiegazione fornita dai giornalisti che avevano confezionato quel (vecchio) servizio che non aveva nulla a che fare con il Sars-CoV-2. Ma ora torna a martellare, anche dal suo scranno in Senato: Salvini e il virus nato nel laboratorio cinese.

LEGGI ANCHE > Salvini cambia idea: ora non crede più al complotto sul virus creato in laboratorio

«Quando sconfiggeremo questa bestia maledetta, dovremmo andare a guardare dove tutto è cominciato – ha detto Matteo ...

