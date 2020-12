Fonseca: “Perché solo noi giochiamo domani e ancora domenica?” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Torino:“Il precedente col Torino? E’ partita di undici mesi fa e non è importante, è fondamentale la qualità di oggi del Torino. Sono forti, la classifica non dimostra la loro qualità. Sono sicuro che sarà difficile contro una squadra molto organizzata e che vuole sempre giocare avendo la palla. Quello che è importante è sentire che il Torino sia un avversario forte. Dobbiamo giocare al nostro meglio, chiedo ambizione in ogni partita. Situazione infortunati? Kumbulla sta bene, non ha lesioni. Mancini è pronto per giocare, così come Smalling. Vedremo domani chi giocherà. Mirante? Antonio sta meglio ma domani giocherà Pau Lopez.Turnover? Non voglio cambiare molto, dobbiamo stare attenti a Karsdorp, manca Cristante. Cambieremo 2-3 ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Paulo, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Torino:“Il precedente col Torino? E’ partita di undici mesi fa e non è importante, è fondamentale la qualità di oggi del Torino. Sono forti, la classifica non dimostra la loro qualità. Sono sicuro che sarà difficile contro una squadra molto organizzata e che vuole sempre giocare avendo la palla. Quello che è importante è sentire che il Torino sia un avversario forte. Dobbiamo giocare al nostro meglio, chiedo ambizione in ogni partita. Situazione infortunati? Kumbulla sta bene, non ha lesioni. Mancini è pronto per giocare, così come Smalling. Vedremochi giocherà. Mirante? Antonio sta meglio magiocherà Pau Lopez.Turnover? Non voglio cambiare molto, dobbiamo stare attenti a Karsdorp, manca Cristante. Cambieremo 2-3 ...

