DIRETTA Genoa-Milan 0-0, Serie A LIVE: Leao e Calhanoglu giocano titolari! (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.35 Era dalla stagione 2005/06 che il Milan non collezionava almeno 27 punti nelle prime 11 partite di Serie A (in quel caso 28 punti e arrivò secondo): più in generale questa è la terza volta, nell’era dei tre punti a vittoria, che ottiene così tanti punti nel torneo dopo appunto l’annata 2005/06 e quella 2003/04. 20.32 Piú in generale, era da marzo 1993 che il Milan non rimaneva imbattuto in almeno 18 trasferte consecutive in tutte le competizioni (20 gare esterne in quel caso). 20.29 Same team Brand @pumafootball Evostripe leisurewear Get yours now https://t.co/bF4rP0eXBU Il nuovo kit casual Puma Evostripe Acquistalo ora#GenoaMilan #SempreMilan pic.twitter.com/V8qEoIxK10 — AC Milan ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.35 Era dalla stagione 2005/06 che ilnon collezionava almeno 27 punti nelle prime 11 partite diA (in quel caso 28 punti e arrivò secondo): più in generale questa è la terza volta, nell’era dei tre punti a vittoria, che ottiene così tanti punti nel torneo dopo appunto l’annata 2005/06 e quella 2003/04. 20.32 Piú in generale, era da marzo 1993 che ilnon rimaneva imbattuto in almeno 18 trasferte consecutive in tutte le competizioni (20 gare esterne in quel caso). 20.29 Same team Brand @pumafootball Evostripe leisurewear Get yours now https://t.co/bF4rP0eXBU Il nuovo kit casual Puma Evostripe Acquistalo ora##Semprepic.twitter.com/V8qEoIxK10 — AC...

sportli26181512 : Risultati Serie A, formazioni ufficiali e diretta LIVE della 12^ giornata: Sono sei le partite in programma nel mer… - sportli26181512 : Genoa-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo il pareggio casalingo contro il Parma, la… - SkySport : Genoa-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - FitriAp18917235 : Partita in diretta oggi: Genoa vs Milan || Serie A || Italia dicembre, 16 ,2020 Collegati al link:… - nfllivestream__ : DIRETTA/ Gratis. Milan Genoa oggi in diretta+!@#DIRETTA ?? Live Online -