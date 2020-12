Stefàno ancora contro De Vito: situazione assurda e inopportuna (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – Continua in Assemblea capitolina lo scontro a distanza all’interno del M5S tra il presidente dell’Aula, Marcello De Vito e il consigliere Enrico Stefano, iniziato alcuni giorni fa sul tema dell’apertura delle zone a traffico limitato nel Centro storico. L’occasione per riaccendere la polemica e’ stato l’esame, nella seduta odierna del Consiglio, di una delibera tecnica per la ratifica di alcune prescrizioni della Regione Lazio sul cambio di destinazione dell’area dell’ex Fiera di Roma. Quando De Vito ha passato la presidenza alla sua vice, Sara Seccia, Stefano ha chiesto la parola per un richiamo al regolamento: “Ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento del Consiglio comunale borrei sapere perche’ il presidente De Vito non sta presiedendo la seduta e la sta presiedendo lei”, ha chiesto a Seccia. “Io non posso ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – Continua in Assemblea capitolina lo sa distanza all’interno del M5S tra il presidente dell’Aula, Marcello Dee il consigliere Enrico Stefano, iniziato alcuni giorni fa sul tema dell’apertura delle zone a traffico limitato nel Centro storico. L’occasione per riaccendere la polemica e’ stato l’esame, nella seduta odierna del Consiglio, di una delibera tecnica per la ratifica di alcune prescrizioni della Regione Lazio sul cambio di destinazione dell’area dell’ex Fiera di Roma. Quando Deha passato la presidenza alla sua vice, Sara Seccia, Stefano ha chiesto la parola per un richiamo al regolamento: “Ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento del Consiglio comunale borrei sapere perche’ il presidente Denon sta presiedendo la seduta e la sta presiedendo lei”, ha chiesto a Seccia. “Io non posso ...

L_Theseaderry : RT @Potemkin959: Il neuroscienziato Stefano Berto “prega” il professor Paolo Gibilisco di perdonarlo, spera che l'azione legale possa finir… - Stefano11505847 : @KLM_ITA Egregi Signori, desidererei sapere se lo sconto del 10% (quello entro il 24/12) sia ancora disponibile o s… - Stefano_Casti : @FrancoMancini44 @il_Malpensante @fabbricainter a fine anno giocavano tutti mali. Quei due hanno tirato la carretta… - GiorgioPasta : @GiovanniToti @Ariachetira Ciao Giovanni, ma come mai a @Ariachetira son 2 giorni che nella grafica delle regioni l… - Stefano_Bini1 : ESITO QUARTO TAMPONE (IN 4 MESI) NEGATIVO. Mi aspettano 4 ore di registrazioni per un progetto tv. Ma schhhhhh:… -