Gomez-Atalanta, rapporto compromesso: l’argentino verso l’addio. C’è la Roma, ma la concorrenza è tanta (Di martedì 15 dicembre 2020) Sembra destinata a concludersi a breve l’avventura del Papu Gomez con la maglia dell’Atalanta. Il trequartista argentino è in rotta con il tecnico Gasperini, che al termine della sfida di domenica scorsa con la Fiorentina ai microfoni di Sky Sport ha fatto intendere che è pronto a voltare pagina: “Ci sono delle situazioni che vanno L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Sembra destinata a concludersi a breve l’avventura del Papucon la maglia dell’. Il trequartista argentino è in rotta con il tecnico Gasperini, che al termine della sfida di domenica scorsa con la Fiorentina ai microfoni di Sky Sport ha fatto intendere che è pronto a voltare pagina: “Ci sono delle situazioni che vanno L'articolo

capuanogio : All’#Atalanta c’è un bell’ambientino, ma se lo dici sembra che stai facendo un torto a qualcuno #Gomez #Gasperini - ZZiliani : Fa poco clamore solo perchè parliamo di Atalanta, ma la rottura tra #Gasperini e #Gomez è un fatto enorme, un po’ c… - DiMarzio : #Atalanta, messaggio di #Gomez ai tifosi: 'Quando andrò via, saprete tutto' - live_serie : ??Addio gia a gennaio tra Papu Gomez e l'Atalanta. L'argentino fa gola a diversi club. ??#Milan e #Inter osservano l… - meneghino80 : RT @LGWsport: Fossi nei club in corsa alla champions aspetterei l’ultimo giorno di mercato per il Papu Gomez. Prenderlo prima risolverebbe… -