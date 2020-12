“No, non ci stiamo”. La rivolta del personale della regina Elisabetta, furiosa e costretta a stravolgere tutto (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non c’è pace per la regina Elisabetta. Nonostante le numerose restrizioni causate dalla pandemia da coronavirus, che non le permetterà di vedersi con tutti i figli e nipoti come accaduto negli anni precedenti, sperava che potesse trascorrere queste festività natalizie almeno con un pizzico di serenità. Invece non è così, tenuto conto che sono usciti fuori dei problemi poco piacevoli. Soltanto alcuni giorni fa era stata colpita da un lutto, visto che aveva salutato per l’ultima volta il suo cane. Infatti, è deceduto il suo corgi Vulcano che aveva 13 anni. Le rimane ora solamente Candy. Tutti i corgi fanno riferimento al primo cane che ha avuto, Susan; in totale erano 30, infatti li ha avuti sin da quando era una bambina. Cinque anni fa ha interrotto l’allevamento, col timore che potessero poi rimanere soli alcuni amici a quattro zampe. Invece, i ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non c’è pace per la. Nonostante le numerose restrizioni causate dalla pandemia da coronavirus, che non le permetterà di vedersi con tutti i figli e nipoti come accaduto negli anni precedenti, sperava che potesse trascorrere queste festività natalizie almeno con un pizzico di serenità. Invece non è così, tenuto conto che sono usciti fuori dei problemi poco piacevoli. Soltanto alcuni giorni fa era stata colpita da un lutto, visto che aveva salutato per l’ultima volta il suo cane. Infatti, è deceduto il suo corgi Vulcano che aveva 13 anni. Le rimane ora solamente Candy. Tutti i corgi fanno riferimento al primo cane che ha avuto, Susan; in totale erano 30, infatti li ha avuti sin da quando era una bambina. Cinque anni fa ha interrotto l’allevamento, col timore che potessero poi rimanere soli alcuni amici a quattro zampe. Invece, i ...

