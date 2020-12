Real Madrid, Benzema da record: batte… Roberto Carlos (Di domenica 13 dicembre 2020) Due risultati importantissimi in una settimana. Il Real Madrid trovra vittoria e passaggio del turno in Champions League ma anche il successo nel derby contro l'Atletico che, in qualche modo, riapre i giochi per la Liga. Questa volta, protagonista del match non è stato Karim Benzema che si è comunque messo in luce, fuori dal campo, per un traguardo davvero storico.Il record di Benzemacaption id="attachment 1064649" align="alignnone" width="551" Benzema (Real Madrid Twitter)/captionA festeggiare il proprio centravanti è lo stesso Real Madrid che sui social ha condiviso un'immagine che vede Benzema in compagnia del presidente Florentino Perez e soprattutto di Roberto ... Leggi su itasportpress (Di domenica 13 dicembre 2020) Due risultati importantissimi in una settimana. Iltrovra vittoria e passaggio del turno in Champions League ma anche il successo nel derby contro l'Atletico che, in qualche modo, riapre i giochi per la Liga. Questa volta, protagonista del match non è stato Karimche si è comunque messo in luce, fuori dal campo, per un traguardo davvero storico.Ildicaption id="attachment 1064649" align="alignnone" width="551"Twitter)/captionA festeggiare il proprio centravanti è lo stessoche sui social ha condiviso un'immagine che vedein compagnia del presidente Florentino Perez e soprattutto di...

SkySport : REAL MADRID-ATLETICO MADRID 2-0 Risultato finale ? ? #Casemiro (15') ? aut. #Oblak (63') ? Liga - 13^ Giornata ?… - CarlaoBot : RT @CalcioNews24: Benzema supera Roberto Carlos: in vetta con il Real Madrid. Il dato - CalcioNews24 : Benzema supera Roberto Carlos: in vetta con il Real Madrid. Il dato - Andre_Costa95 : RT @pizzigo: Real domina l’Atletico ed è a meno tre dalla vetta. Solo ieri era il peggior Madrid degli ultimi vent’anni,o forse più. E pegg… - BernardoVinny : Comprei a blusa rosa do Real Madrid ???????? -