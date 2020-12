(Di giovedì 10 dicembre 2020)ha diramato la lista deiin vista dell’impegno contro ladi questa sera, sfida valida per la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Non ci saranno Hysaj e Rrahmani, tornati positivi al Covid-19 e isolati in attesa di nuovi test: Portieri: Meret, Contini, Ospina; Difensori: Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Koulibaly, Ghoulam, Manolas; Centrocampisti: Demme, Bakayoko, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Lobotka; Attaccanti: Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Petagna. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliRealSociedad ?? - sscnapoli : ?? | I convocati di #CrotoneNapoli ?? - sscnapoli : ?? | I convocati di #AZNapoli ?? - Noovyis : (Napoli, i convocati di Gattuso per la Real Sociedad) Playhitmusic - - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Napoli-Real Sociedad, i convocati di Gattuso: Osimhen ancora fuori causa -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli convocati

L'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro la Real Sociedad ...Il tecnico azzurro, Gennaro Gattuso, ha diramato le convocazioni in vista della sfida Napoli-Real Sociedad alle ore 18.55 per la sesta giornata di Europa ...Ultime notizie Napoli - Napoli-Real Sociedad, novità per Gennaro Gattuso sul fronte convocati.. Convocati Napoli-Real Sociedad, le novità . L'edizione odierna di Repubblica scrive: "I convocati saranno ufficializzati soltanto stamattina: non ci sarà Victor Osimhen che proverà a recuperare contro la Lazio nel match del 20 dicembre; tornano, invece, a disposizione Hysaj e Rrahmani.Il Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha diffuso l’elenco dei giocatori convocati per la partita di questa sera con la Real Sociedad. Mancano Hysaj e Rrahmani causa Covid, oltre all’infortunato Osimhen. Llorente e Milik non sono in lista. Portieri: Meret, Ospina, Contini.Napoli-Real Sociedad alle ore 18.55 per la sesta giornata di Europa League. Dirige il match l'arbitro israeliano Grinfeld. I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne.