L’ultima sfida delle Olivastre: la cucina km 0 all’olio evo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Le avevamo incontrate un anno fa, e ci avevano raccontato come fossero riuscite a prendere in affitto e a far tornare in produzione due ettari di oliveto del ‘700 abbandonati sulle colline di Passignano sul Trasimeno. Una sfida faticosa, in un ambiente maschile, che Antonella Panciarola, Emanuela De Stefanis e Paola Sticchi dell’associazione Le Olivastre hanno vinto, con coraggio e determinazione, senza usare antiparassitari e rispettando le piante. Il loro olio evo, un cultivar Dolce Agogia tipico di quelle parti, è stato inserito per due anni di fila nella Guida del Gambero Rosso sugli Oli d’Italia. Leggi anche › Le donne che piantano alberi e lottano per un mondo più verde L’ultima raccolta è stata molto lunga, ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Le avevamo incontrate un anno fa, e ci avevano raccontato come fossero riuscite a prendere in affitto e a far tornare in produzione due ettari di oliveto del ‘700 abbandonati sulle colline di Passignano sul Trasimeno. Unafaticosa, in un ambiente maschile, che Antonella Panciarola, Emanuela De Stefanis e Paola Sticchi dell’associazione Lehanno vinto, con coraggio e determinazione, senza usare antiparassitari e rispettando le piante. Il loro olio evo, un cultivar Dolce Agogia tipico di quelle parti, è stato inserito per due anni di fila nella Guida del Gambero Rosso sugli Oli d’Italia. Leggi anche › Le donne che piantano alberi e lottano per un mondo più verderaccolta è stata molto lunga, ...

DivellaOfficial : Hanno vinto qualsiasi sfida e sono arrivati all'ultima puntata: praticamente hanno già vinto! Questa sera non perde… - infoiteconomia : A TORINO APRE 'GREEN PEA', L'ULTIMA SFIDA DI FARINETTI DA 50 MILIONI DI EURO - _ilciba_ : C’è da dire, purtroppo, che forse sarà l’ultima volta che li vedremo contro in una sfida di questa importanza. ????… - SamueleMaccagno : 8 dicembre 2020. Comunque vada sarà una serata storica. Perché questa potrebbe essere davvero l'ultima partita di M… - InterVictims : Nel frattempo, stasera va in scena l'ultima sfida tra CR7 e Messi che non verrà giocata a scopone scientifico...… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima sfida Serie B DAZN 10a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti Digital-Sat News