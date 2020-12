Sci alpino | Coppa Europa 2020-2021 | lo svizzero Luetolf vince la combinata di Zinal Sesto Giovanni Franzoni

(Di martedì 8 dicembre 2020) LoJoelha conquistato la vittoria nelladi. L’elvetico ha rimontato ventuno posizioni nella prova di slalom, dopo aver chiuso al ventiduesimo posto il superG. Secondo posto per il francese Florian Loriot, anche lui protagonista di una grande rimonta tra i pali stretti (19 posti recuperati), con un ritardo di 24 centesimi dalla vetta. Sul podio ci sale anche loLuca Aerni, staccato di 58 centesimi dal connazionale. Ai piedi del podio ha chiuso l’austriaco Christian Borgnaes (+0.69), che ha preceduto loJustin Murisier (+0.74), che aveva vinto il superG della mattina. In sesta posizione si sono piazzati a pari merito l’austriaco Stefan Babinski e...

buongiornofassa : RT @FisiTrentino: La @valdifassa corona un sogno che dura da oltre 20 anni e il 27 e 28 febbraio 2021 avrà l'onore di organizzare la disce… - esseffesse : RT @FisiTrentino: La @valdifassa corona un sogno che dura da oltre 20 anni e il 27 e 28 febbraio 2021 avrà l'onore di organizzare la disce… - zazoomblog : Sci alpino i precedenti dell’Italia a Courchevel. Lo scorso anno vinse Federica Brignone - #alpino #precedenti… - RSIsport : ????? Le gare femminili previste in Cina a fine febbraio si disputeranno in Val di Fassa - SkiAreaSanPe : RT @FisiTrentino: La @valdifassa corona un sogno che dura da oltre 20 anni e il 27 e 28 febbraio 2021 avrà l'onore di organizzare la disce… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Gressoney e Ayas potrebbero aprire sabato 12 dicembre, Pila la prossima settimana mentre La Thuile non ha invece ancora definito una data. La Regione studia la possibilità di far praticare ciaspole e ...L’Italia ospiterà il recupero delle gare femminili di Coppa del mondo cancellat a Yanqing, in Cina. A pochi giorni dalla conclusione dei Mondiali di Cortina, la Val di Fassa ospiterà la discesa e il ...