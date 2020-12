Dialoghi con la città promossi da Sepe | d’Alessandro Suor Orsola | Una nuova economia dopo il Covid

(Di martedì 8 dicembre 2020) “Siamo tutti sulla stessa barca”. Il titolo dell’intervento del Rettore dell’UniversitàBenincasa, Lucio, alla rassegna ideata dall’Arcivescovo di Napoli, Crescenzio, “Icon la”, è un forte monito di impegno alla corresponsabilità al tempo dell’emergenza sanitaria che da quasi un anno ormai ha travolto l’intero pianeta. L’appuntamento è fissato per mercoledì 9 dicembre alle 18 nel Duomo di Napoli ed in diretta streaming sul canale You Tube della Chiesa di Napoli (www.youtube.com/channel/UCrpi-hJnT5ib1EJNYz Wb A) e sulla pagina Facebook dell’UniversitàBenincasa (www.facebook.com/unisob/live). “Siamo tutti sulla stessa barca – ricorda– è il monito pronunciato da Papa ...

FaziEditore : RT @espressonline: Oggi alle 15,30 Marco Damilano dialoga con @StephanieKelton. #dialoghisulnostrotempo - Chini_Francesco : RT @deb_pisano: Domani #MarcoDamilano e #StephanieKelton dialogano sul tema e il libro del momento: #IlMitoDelDeficit @FaziEditore Sul si… - espressonline : Oggi alle 15,30 Marco Damilano dialoga con @StephanieKelton. #dialoghisulnostrotempo - ferrarisergio4 : @Andrea_V_73 @laura_spotti sia semplice...non disturbi...non entri in dialoghi altrui...abbia la semplice quiete di… - veracruz777 : RT @Melania32523360: C'è molto da ammirare nella cruda fisicità della scena delle scale. La Crawford sta recitando con il suo corpo e il vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Dialoghi con

Il Denaro

Le persone, anzi, danno il meglio di sé proprio nelle avversità. Quindi ecco la decima edizione dell’iniziativa che, con semplicità, vuol aprire un dialogo tra il Corriere di Arezzo e gli aretini per ...Cagliari, 7 dicembre 2020 – La Regione Sardegna prima in graduatoria tra le regioni italiane premiate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il progetto di inclusione sociale delle persone so ...