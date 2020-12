L’Ad di Zalando si dimette per occuparsi della famiglia | “Priorità alla carriera di mia moglie”

Leggi su tpi

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Rubin Ritter, co-amministratore delegato del gigantemoda onlinedal 2010, ha annunciato che sirà nel 2021, con due anni d’anticipo rispettoscadenza del contratto, per concentrarsi sullae far sì che nei prossimi anni lamoglie abbia “la priorità”. L’annuncio di Ritter ha fatto il giro del mondo, a dimostrazione di quanto una scelta del genere, in un uomo, sia ancora vista come una rarità. Incaricatosupervisionestrategia e delle comunicazioni, il 38enne ha contribuito a trasformare la start-up con sede a Berlino nel principale rivenditore di moda online in Europa, con 14.000 dipendenti e un utile netto di quasi 100 milioni di euro nel 2019. “Sento che è tempo di dare ...