Casi Covid anche in chirurgia d'urgenza (Di lunedì 7 dicembre 2020) di Erika Noschese Sempre più emergenza Covid all'interno dei presidi ospedalieri della provincia di Salerno. I contagi sembrano aumentare di giorno in giorno anche al Ruggi dove, nei giorni scorsi, è stata accertata la positività di alcuni pazienti e di una infermiera, tutti appartenenti al reparto di chirurgia di urgenza. Reparto questo dove proprio in questi giorni sono stati ricoverati anche pazienti negativi. Una situazione che sembra preoccupare non poco le organizzazioni sindacali che, in più occasioni, hanno denunciato l'assenza di percorsi ad hoc per i contagiati e i negativi. Ad oggi, tra le altre cose, non si conosce neanche il numero degli operatori sanitari contagiati proprio durante lo svolgimento della loro attività lavorativa. L'articolo completo sull'edizione digitale ...

