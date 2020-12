Partita Iva 2020: controlli fiscali in arrivo a giugno. Cosa si rischia (Di domenica 6 dicembre 2020) Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, in occasione di un’audizione in Commissione finanze e attività produttive alla Camera dello scorso 22 aprile, tenutasi rigorosamente in videoconferenza, ha affermato che a partire dal 1° giugno il fisco riprenderà a effettuare i controlli e le attività di accertamento sulle partite Iva. Saranno circa 8,5 milioni gli atti che saranno notificati ai contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma il numero di quelli relativi alla Riscossione saranno di più, ha fatto sapere Ruffini. Partita Iva: controlli e accertamenti fiscali a giugno 2020 Nell’approvazione in Senato del maxi-emendamento al Decreto Cura Italia durante il processo di conversione in legge, è stata stabilita la cancellazione della ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 6 dicembre 2020) Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, in occasione di un’audizione in Commissione finanze e attività produttive alla Camera dello scorso 22 aprile, tenutasi rigorosamente in videoconferenza, ha affermato che a partire dal 1°il fisco riprenderà a effettuare ie le attività di accertamento sulle partite Iva. Saranno circa 8,5 milioni gli atti che saranno notificati ai contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma il numero di quelli relativi alla Riscossione saranno di più, ha fatto sapere Ruffini.Iva:e accertamentiNell’approvazione in Senato del maxi-emendamento al Decreto Cura Italia durante il processo di conversione in legge, è stata stabilita la cancellazione della ...

Cerimonia in Cattedrale, in forma ristretta per la festa della patrona della Marina Militare e dei vigili del Fuoco. Celebrata dall’arcivescovo Roberto Carboni, la messa ha visto partecipare ...

Brutti incontri nel cuore dell'Oasi naturale di Seu. A due passi dal mare, tra palme nane e macchia mediterranea, capita anche di ritrovarsi davanti a una discarica di ...

