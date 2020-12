Juve Torino 0-1 LIVE | inizia la ripresa allo Stadium

Leggi su calcionews24

(Di sabato 5 dicembre 2020) All’Allianz, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(-dall’inviato all’Allianz, Marco Baridon) All’ “Allianz”,si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA Premiato Cristiano Ronaldo come MVP del mese di novembre 1’ Fischio d’inizio – Cominciataall’Allianz. 4? Occasione Kulusevski – Calcia sugli sviluppi di un corner l’attaccante, ma l’arbitro ferma tutto per un fdi De Ligt in area. 8? Gol Nkoulou – ...