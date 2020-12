De Laurentiis incontra De Magistris: “Lavoriamo per un museo all’interno dello stadio” (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ed il Presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis si sono incontrati oggi a Palazzo San Giacomo. Nel corso dell’incontro, cordiale e proficuo, durato un’ora, si è concordato sull’idea di realizzare insieme, all’interno dello Stadio Diego Armando Maradona, un museo del Napoli e dell’indimenticabile campione napoletano ed argentino. All’incontro erano presenti per la società sportiva Alessandro Formisano e l’avvocato Testa mentre per il Comune erano al tavolo l’assessore Ciro Borriello, l’assessora Eleonora De Majo, il Capo di Gabinetto Ernesto Pollice e la Dirigente impianti sportivi Gea Vaccaro. I rappresentanti del Comune e della SSC Napoli proseguiranno i contatti operativi e progettuali ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il sindaco di Napoli Luigi deed il Presidente della SSC Napoli Aurelio Desi sonoti oggi a Palazzo San Giacomo. Nel corso dell’incontro, cordiale e proficuo, durato un’ora, si è concordato sull’idea di realizzare insieme,Stadio Diego Armando Maradona, undel Napoli e dell’indimenticabile campione napoletano ed argentino. All’incontro erano presenti per la società sportiva Alessandro Formisano e l’avvocato Testa mentre per il Comune erano al tavolo l’assessore Ciro Borriello, l’assessora Eleonora De Majo, il Capo di Gabinetto Ernesto Pollice e la Dirigente impianti sportivi Gea Vaccaro. I rappresentanti del Comune e della SSC Napoli proseguiranno i contatti operativi e progettuali ...

Museo del Napoli allo stadio Maradona, svolta storica: incontro ADL-de Magistris

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ed il Presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis si sono incontrati oggi a Palazzo San Giacomo. Nel corso dell’incontro, cordiale e ...

