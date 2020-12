Massimo Ranieri e Tiziano Ferro padre e figlio: da dove nasce la leggenda sui due artisti (Di venerdì 4 dicembre 2020) Facile cogliere tra i lineamenti di Tiziano Ferro quelli di un giovanissimo Massimo Ranieri: ed è forse proprio questa somiglianza a spingere l’acceleratore sulla credenza che i due possano essere padre e figlio. Più propriamente, stando ad una leggenda ormai familiare sul web, il cantante di Latina sarebbe addirittura il figlio illegittimo del ‘guaglione’ napoletano. La stima, più volte esplicitata da Tiziano nei confronti dello showman partenopeo dai mille talenti, potrebbe perfino rincarare la dose. Ma da dove proviene questa (falsa) convinzione? Leggi anche >> Ballando, Gilles Rocca: «Senza quel contratto sarebbe stata dura, ho fatturato solo 150 euro» Massimo Ranieri e ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Facile cogliere tra i lineamenti diquelli di un giovanissimo: ed è forse proprio questa somiglianza a spingere l’acceleratore sulla credenza che i due possano essere. Più propriamente, stando ad unaormai familiare sul web, il cantante di Latina sarebbe addirittura ilillegittimo del ‘guaglione’ napoletano. La stima, più volte esplicitata danei confronti dello showman partenopeo dai mille talenti, potrebbe perfino rincarare la dose. Ma daproviene questa (falsa) convinzione? Leggi anche >> Ballando, Gilles Rocca: «Senza quel contratto sarebbe stata dura, ho fatturato solo 150 euro»e ...

RaiTre : 'Io canto il mio amore per te / Questa notte diventa poesia / La mia voce sarà / Una lacrima di nostalgia' #Massimo… - fanpage : Date a Massimo Ranieri quel Sanremo che non ha mai presentato - RaiTre : “Per il pubblico #Maradona è stato come un fratello, che ammiri e ti fa preoccupare. Stasera faccio 110 passi indie… - see_lallero : Qui e adesso solo 1.505.000 telespettatori ed il 6.46% di share. Siamo comunque su Rai 3, ma non è un ascolto da Massimo Ranieri. - Djesybig : RT @_dontbebad_: Ci vogliamo muovere a dare la conduzione di Sanremo 2022 a Massimo Ranieri -