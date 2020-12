Dopo il coming out Gabriel Garko pensa alle nozze - (Di venerdì 4 dicembre 2020) Novella Toloni L'attore ha presentato in famiglia l'attuale fidanzato e secondo gli ultimi rumor sarebbe pronto a fare il grande passo L'indiscrezione è di quelle ghiotte e vede protagonista Gabriel Garko. L'attore romano, 48 anni, Dopo il coming out di due mesi fa al Grande Fratello Vip torna protagonista dei gossip con il compagno. Secondo gli ultimi rumor Garko e il fidanzato Gaetano sarebbero pronti a convolare a nozze il prossimo anno e avrebbero già fatto le presentazioni ufficiali in famiglia. nodo 1900379 A lanciare lo scoop è il settimanale Diva e Donna che, nel numero in edicola questa settimana, svela: "Si parla già di matrimonio tra i due". Dopo la rivelazione personale fatta in diretta al Grande Fratello Gabriel ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Novella Toloni L'attore ha presentato in famiglia l'attuale fidanzato e secondo gli ultimi rumor sarebbe pronto a fare il grande passo L'indiscrezione è di quelle ghiotte e vede protagonista. L'attore romano, 48 anni,ilout di due mesi fa al Grande Fratello Vip torna protagonista dei gossip con il compagno. Secondo gli ultimi rumore il fidanzato Gaetano sarebbero pronti a convolare ail prossimo anno e avrebbero già fatto le presentazioni ufficiali in famiglia. nodo 1900379 A lanciare lo scoop è il settimanale Diva e Donna che, nel numero in edicola questa settimana, svela: "Si parla già di matrimonio tra i due".la rivelazione personale fatta in diretta al Grande Fratello...

tongueofthegods : RT @taapijnderculo: ricapitolando oggi - Liam bastardo con la lettera (per non parlare di story of my Life dopo) - Golden BTS a casissimo -… - gjuljada : @mastaicalmo da una parte c'è mio padre che è ironico come me, che capisce le mie battute e che mi fa sentire al si… - AlbeNespoli : RT @il_Timone: Ci voleva Arcilesbica per ironizzare un po’ sulla guerra dei pronomi, sostantivi e desinenze neutre dopo il coming out dell’… - fuckingxavocado : RT @taapijnderculo: ricapitolando oggi - Liam bastardo con la lettera (per non parlare di story of my Life dopo) - Golden BTS a casissimo -… - FilippoGiov : RT @il_Timone: Ci voleva Arcilesbica per ironizzare un po’ sulla guerra dei pronomi, sostantivi e desinenze neutre dopo il coming out dell’… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo coming Dopo il coming out Gabriel Garko pensa alle nozze il Giornale Dopo il coming out Gabriel Garko pensa alle nozze

L'indiscrezione è di quelle ghiotte e vede protagonista Gabriel Garko. L'attore romano, 48 anni, dopo il coming out di due mesi fa al Grande Fratello Vip torna protagonista dei gossip con il compagno.

Elliot Page, la moglie non svelerà la sua identità di genere

Dopo il coming out di Elliot Page, la moglie dell’attore manterrà il riserbo sulla sua identità di genere. La dichiarazione giunge a pochi giorni dall’annuncio della star di «Juno», precedentemente co ...

L'indiscrezione è di quelle ghiotte e vede protagonista Gabriel Garko. L'attore romano, 48 anni, dopo il coming out di due mesi fa al Grande Fratello Vip torna protagonista dei gossip con il compagno.Dopo il coming out di Elliot Page, la moglie dell’attore manterrà il riserbo sulla sua identità di genere. La dichiarazione giunge a pochi giorni dall’annuncio della star di «Juno», precedentemente co ...