Qui e adesso | tutto quello che c’è da sapere sullo show di Massimo Ranieri

Leggi su tpi

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Qui e: ospiti, cast e streaming dellodiDa giovedì 3 dicembre 2020 su Rai 3 va in onda in prima serata (ore 21,20) Qui e, il nuovodidal Teatro Sistina. Andando al di là dei riti dellotelevisivo classico, oltre al palcoscenico, i protagonisti si incontreranno anche in camerino, cornice ideale per chiacchierare, raccontare e provare. Un luogo in cui cantare insieme, dando spazio alle emozioni e ai sentimenti artistici in comune. Al centro del programma il grande talento diche riproporrà i suoi cavalli di battaglia e i nuovi arrangiamenti, dalle prove al risultato finale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Qui e ...