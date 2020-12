Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck contro Stefania Orlando «La vera stratega di quest?edizione» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Patrizia De Blanck è stata eliminata dal Grande Fratello Vip per volere del pubblico, ma lei si ritiene la vincitrice morale di quest?edizione. Un reality in cui Patrizia De Blanck... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 dicembre 2020)Deè stata eliminata dalVip per volere del pubblico, ma lei si ritiene la vincitrice morale di quest?edizione. Un reality in cuiDe...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - __babysara_ : RT @jkbansan: Pazzesco il contributo di Rosalinda a questa edizione del grande fratello: #gfvip - Carola74957276 : @SkyTG24 C'è chi va al grande fratello vip e chi posa nuda per fare parlare di sé altrimenti nessuno se li fila più -