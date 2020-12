Natale e Capodanno con il Grande Fratello Vip in diretta su Canale 5: saltano i concerti del 25 e 31 dicembre (Di martedì 1 dicembre 2020) Il settimanale Chi ha svelato in anteprima la lista dei nuovi nomi dei concorrenti che stanno per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip ad un passo da Natale e Capodanno. Entrambe le ricorrenze verranno festeggiate dal cast in diretta su Canale 5, così come svela la rivista in uscita domani con il nuovo numero.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 1 dicembre 2020) Il settimanale Chi ha svelato in anteprima la lista dei nuovi nomi dei concorrenti che stanno per entrare nella Casa delVip ad un passo da. Entrambe le ricorrenze verranno festeggiate dal cast insu5, così come svela la rivista in uscita domani con il nuovo numero.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

SimoneCosimi : Natale senza tavolate, Capodanno senza botti e concerti in piazza. Praticamente un sogno - petergomezblog : Locatelli: “Natale e Capodanno? Dobbiamo rinunciare a cene e feste”. Brusaferro: “Il rischio è che il contagio ripa… - mante : Non è ancora chiaro se nei prossimi giorni andrà in onda la commedia all’italiana in tre tempi: Matteo Salvini sci… - adrianobusolin : RT @mgmaglie: Chiusura degli alberghi di montagna dal 20 dicembre al 10 gennaio, e per chi va nei Paesi liber, quarantena al ritorno. Risto… - mariadmarzano : RT @mgmaglie: Chiusura degli alberghi di montagna dal 20 dicembre al 10 gennaio, e per chi va nei Paesi liber, quarantena al ritorno. Risto… -