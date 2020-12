Cittadini e sanità: nuovo confronto con l’Asl di Salerno (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Cittadinanza Attiva, il Tribunale dei diritti del Malato e “Salerno in piazza” incontrano nuovamente l’Asl Salerno per fare il punto sulle richieste dei Cittadini. Oggi, lunedì 30 novembre alle ore 15:30, è in programma un nuovo presidio sotto la sede centrale dell’Asl Salerno in via Nizza. Sono trascorsi esattamente 21 giorni dallo scorso 9 novembre, giorno in cui Cittadinanza Attiva, il Tribunale diritti del Malato e il coordinamento di associazioni salernitane “Salerno in piazza” hanno organizzato il primo presidio sotto la sede centrale dell’Asl Salerno in via Nizza. Quel giorno i manifestanti sono stati ricevuti dai vertici ASL Salerno, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Cittadinanza Attiva, il Tribunale dei diritti del Malato e “in piazza” incontrano nuovamenteper fare il punto sulle richieste dei. Oggi, lunedì 30 novembre alle ore 15:30, è in programma unpresidio sotto la sede centrale delin via Nizza. Sono trascorsi esattamente 21 giorni dallo scorso 9 novembre, giorno in cui Cittadinanza Attiva, il Tribunale diritti del Malato e il coordinamento di associazioni salernitane “in piazza” hanno organizzato il primo presidio sotto la sede centrale delin via Nizza. Quel giorno i manifestanti sono stati ricevuti dai vertici ASL, ...

