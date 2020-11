Serie C, girone C: il Catania doma l’Avellino, la Paganese ferma la Juve Stabia. La classifica aggiornata (Di domenica 29 novembre 2020) Si completa il tredicesimo turno di Serie C (girone C).Nelle sfide disputatesi alle ore 17,30 è arrivata la vittoria esterna del Catania che ha superato per 2-0 l'Avellino, per gli etnei autogol di Miceli e rete di Pecorino. Serie di pareggi nelle altre tre gare: 1-1 tra Bisceglie e Potenza e tra Juve Stabia e Paganese, vince all'ultimo respiro la Casertana che supera di misura la Cavese.RISULTATIVibonese-Ternana 2-3 (giocata sabato)Bari-Catanzaro 1-0Palermo-Monopoli 3-0Virtus Francavilla-Teramo 1-1Viterbese-Foggia 0-1Avellino-Catania 1-2Bisceglie-Potenza 1-1Cavese-Casertana 0-1Juve Stabia-Paganese 1-1classificaTernana 33Bari 26*Teramo 24*Turris 20**Catanzaro 19*Foggia ... Leggi su mediagol (Di domenica 29 novembre 2020) Si completa il tredicesimo turno diC (C).Nelle sfide disputatesi alle ore 17,30 è arrivata la vittoria esterna delche ha superato per 2-0 l'Avellino, per gli etnei autogol di Miceli e rete di Pecorino.di pareggi nelle altre tre gare: 1-1 tra Bisceglie e Potenza e tra, vince all'ultimo respiro la Casertana che supera di misura la Cavese.RISULTATIVibonese-Ternana 2-3 (giocata sabato)Bari-Catanzaro 1-0Palermo-Monopoli 3-0Virtus Francavilla-Teramo 1-1Viterbese-Foggia 0-1Avellino-1-2Bisceglie-Potenza 1-1Cavese-Casertana 0-11-1Ternana 33Bari 26*Teramo 24*Turris 20**Catanzaro 19*Foggia ...

