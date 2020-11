Erminio Sinni | chi è l’artista che ha incantato i giudici di ‘The Voice Senior’

Leggi su italiasera

(Di domenica 29 novembre 2020) Intanto l’idea che, diversamente da ‘La Corrida’ (che amplifica le ‘giocose’ velleità artistiche della gente comune), come abbiamo visto regala invece piacevoli ed ‘inediti’ artisti in età poi, cosa non da poco, un meccanismo che offre un’inaspettata seconda chanche a quanti non sono arrivati al successo più per un scherzo del destino che per demeriti artistici. Dunque ‘funziona’ anzi, piace, il talent musicale della Rai, condotto da Antonella Clerici. Sulle 4 poltrone girevoli, i Carrisi (Al Bano e la figliola Jasmine), Clementino, D’Alessio, e la Bertè,chiamati a premere il pulsante per formare un propria squadra di artisti con il ‘meglio’ offerto dalla puntata. E l’altra sera per questi quattro(+ una) simpatici artisti è stato un continuo girarsi. Tanta è stata infatti la bravura degli ...