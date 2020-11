Milioni di motociclisti rischiano la vita in queste ' trappole' sulle strade ma nessuno le toglie

Ultime Notizie dalla rete : Milioni motociclisti

Zazoom Blog

Secondo le stime di Ascom Confcommercio Bergamo questo ultimo weekend di novembre ha un valore inestimabile: "Segna l'inizio della corsa ai regali, se non si riapre in molti si affideranno al commerci ...Quasi 6 milioni in aereo e altri 50 milioni in automobile: molti cittadini statunitensi non si sono fermati a causa del Covid-19, e hanno deciso di viaggiare per il paese per festeggiare il Ringraziam ...