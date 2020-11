Lutto tremendo per Iva Zanicchi | per lei il dolore è enorme | “Quanto ti ho amato…”

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Negli ultimi tempi i riflettori sono stati costantemente puntati su Iva, risultata positiva al coronavirus. In particolare durante il suo lungo ricovero in ospedale, che aveva allarmato il pubblico. Per fortuna adesso è guarita e si trova a casa col suo amato marito Fausto Pinna. La sua famosa allegria però si è spenta presto, dal momento che ha dovuto dire addio a suo fratello. “Sono preoccupata per mio fratello, ancora ricoverato, che è cardiopatico”, aveva spiegato Ivaall’Ansa pochi giorni fa. “Sono distrutta, sono l’unica che è tornata a casa negativa. Mio marito positivo, mia figlia positiva, mio genero anche con i nipoti, i miei fratelli, insomma tutti”. Purtroppo la peggiore delle ipotesi si è concretizzata per suo fratello, deceduto a causa del Covid. “Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio”, ha scritto Iva ...