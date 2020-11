L’ultima foresta originaria della pianura padana resiste con le regole del Duecento (di F. Marzano) (Di mercoledì 25 novembre 2020) (di Fabio Marzano) Il legno è una risorsa rinnovabile ma bisogna saperla governare. Le foreste della pianura padana da secoli sono state sostituite con superfici agricole o nuove aree urbane. Tanto che chi lavora il legno da queste parti è obbligato ad acquistarlo all’estero. Ma c’è una zattera in questo mare di risaie e cemento dove il bosco resiste. E il 25 novembre, come sempre dal XIII secolo, saranno estratti a sorte gli alberi che si possono tagliare. Sembra un controsenso ma non lo è perché così si è preservata L’ultima foresta autoctona della pianura padana (le piante esotiche vengono eliminate). D’altra parte aggiudicarsi questa risorsa così rara, e a chilometro zero, è ancora una questione di fortuna o di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) (di Fabio) Il legno è una risorsa rinnovabile ma bisogna saperla governare. Le foresteda secoli sono state sostituite con superfici agricole o nuove aree urbane. Tanto che chi lavora il legno da queste parti è obbligato ad acquistarlo all’estero. Ma c’è una zattera in questo mare di risaie e cemento dove il bosco. E il 25 novembre, come sempre dal XIII secolo, saranno estratti a sorte gli alberi che si possono tagliare. Sembra un controsenso ma non lo è perché così si è preservataautoctona(le piante esotiche vengono eliminate). D’altra parte aggiudicarsi questa risorsa così rara, e a chilometro zero, è ancora una questione di fortuna o di ...

