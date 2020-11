Grazie Maradona, hai donato bellezza a Napoli (Di mercoledì 25 novembre 2020) Qualche anno fa io e altri tre ragazzi giravamo per Napoli e dicevamo solo una parola: «Maradona». Bastava solo quella singola parola e un diluvio di ricordi, emozioni, sorrisi e lacrime ci sommergeva. Tutti avevano visto Maradona, tutti avevano toccato Maradona, tutti avevano parlato con Maradona, tutti avevano un pezzo di Maradona, che era loro personale, costudito nell’anima ma anche nel portafogli insieme a San Gennaro o Sant’Antonio, appoggiato sui frigoriferi, come le statuette della Madonna di Pompei, sui comodini dei letti, come le foto dei nonni o dei propri genitori.Maradona ha donato felicità a Napoli. E la felicità non è mai dimenticabile. Lo ha fatto portando alla vittoria chi la vittoria sapeva solo sognarla, chi ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Qualche anno fa io e altri tre ragazzi giravamo pere dicevamo solo una parola: «». Bastava solo quella singola parola e un diluvio di ricordi, emozioni, sorrisi e lacrime ci sommergeva. Tutti avevano visto, tutti avevano toccato, tutti avevano parlato con, tutti avevano un pezzo di, che era loro personale, costudito nell’anima ma anche nel portafogli insieme a San Gennaro o Sant’Antonio, appoggiato sui frigoriferi, come le statuette della Madonna di Pompei, sui comodini dei letti, come le foto dei nonni o dei propri genitori.hafelicità a. E la felicità non è mai dimenticabile. Lo ha fatto portando alla vittoria chi la vittoria sapeva solo sognarla, chi ...

sechesi : Un po' di anni fa #Maradona intervisto se stesso e si chiese: 'Cosa ti diresti al cimitero?'. La risposta: 'Grazie… - fanpage : 'Ho fatto quello che ho potuto, non credo di essere andato così male'. Grazie di tutto, Diego Armando #Maradona… - fanpage : 25 novembre 2020: una data che non dimenticheremo mai. Grazie Diego. #Maradona #D10S #PibeDeOro - moropcr81 : RT @mauroberruto: In tutti i Sud del mondo ingiustizie e nostalgia, prima o poi, diventano luce grazie a un artista, uno sportivo, un tangu… - lmacchiACM18 : RT @ComunqueMilan: Una generazione di milanisti perde il suo più straordinario, ineguagliabile, incredibile, fantastico nemico. Addio, cam… -

Ultime Notizie dalla rete : Grazie Maradona Grazie Maradona, hai donato bellezza a Napoli GQ Italia Volpecina a Radio Crc: “Noi grandi grazie al Pibe”

A Radio Crc nel corso di uno speciale dedicato alla scomparsa di Diego Armando Maradona andato in onda dalle 18 alle 19 e dalle 20 alle 21 è intervenuto Giuseppe Volpecina, ex compagno del Pibe ai tem ...

Morto Diego Armando Maradona, la sua leggenda vivrà per sempre negli occhi di chi ama il calcio

All’età di 60 anni è morto Diego Armando Maradona. Nelle scorse settimane era stato operato alla testa e l’intervento era andato bene.

A Radio Crc nel corso di uno speciale dedicato alla scomparsa di Diego Armando Maradona andato in onda dalle 18 alle 19 e dalle 20 alle 21 è intervenuto Giuseppe Volpecina, ex compagno del Pibe ai tem ...All’età di 60 anni è morto Diego Armando Maradona. Nelle scorse settimane era stato operato alla testa e l’intervento era andato bene.