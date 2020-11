Manovra, Corte Conti: “bene sostegni, ma chiarire direttrici riforma” (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – “Le difficoltà riconducibili all’emergenza sanitaria ancora in atto limitano significativamente la leggibilità del quadro entro cui si iscrive la Manovra per il prossimo triennio. In essa convivono le esigenze poste dal sostegno da assicurare ai settori produttivi e ai cittadini colpiti dalla crisi con quelle, egualmente importanti, di consentire la definizione di un ambiente favorevole ad un recupero di adeguati livelli di crescita”. E’ quanto si legge nella memoria sulla Manovra di bilancio presentata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. E’, quindi, “da valutare con favore la previsione di un fondo da cui attingere per interventi urgenti“, ed è “certamente positivo il riavvio di un percorso di misure strutturali tese al ... Leggi su quifinanza (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – “Le difficoltà riconducibili all’emergenza sanitaria ancora in atto limitano significativamente la leggibilità del quadro entro cui si iscrive laper il prossimo triennio. In essa convivono le esigenze poste dal sostegno da assicurare ai settori produttivi e ai cittadini colpiti dalla crisi con quelle, egualmente importanti, di consentire la definizione di un ambiente favorevole ad un recupero di adeguati livelli di crescita”. E’ quanto si legge nella memoria sulladi bilancio presentata dalle Sezioni riunite in sede di controllo delladeialle commissioni Bilancio di Camera e Senato. E’, quindi, “da valutare con favore la previsione di un fondo da cui attingere per interventi urgenti“, ed è “certamente positivo il riavvio di un percorso di misure strutturali tese al ...

"Indirizzare impegno a cercare una inversione nel ritmo di crescita economica senza caricare i già fragili conti pubblici di rischi ulteriori" ...

