La Sardegna ha uno scudo naturale contro il virus: una ricerca dell'Università di Cagliari (Di martedì 24 novembre 2020) La popolazione sarda avrebbe uno scudo naturale contro il Coronavirus: un assetto genetico che risulta protettivo nei confronti dell'infezione. Come scrive Stefano Ambù dell'Ansa infatti, le persone ... Leggi su globalist (Di martedì 24 novembre 2020) La popolazione sarda avrebbe unoil Corona: un assetto genetico che risulta protettivo nei confronti'infezione. Come scrive Stefano Ambù'Ansa infatti, le persone ...

ufolazar : @MichelaMeloni1 ?Uno dei misteri più grandi della Sardegna(dopo la storia del popolo dei Nuraghi..) è quello di: 'C… - univca : TG SARDEGNA UNO su Progetto CORIMUN Servizio andato in onda nel TG delle 14 del 24 novembre 2020 introdotto in stud… - vogliadiniente : @laAleCocci Uno dei primi amici di Giulia con cui passa le vacanze estive in Sardegna - ZenatiDavide : Sardegna, dopo il Covid ora ci si mette anche Report: ma come si permettono?: Se fino a qualche settimana fa il nem… - CSmeraldaOff : Uno spettacolare trekking alla scoperta di Monte Corrasi. #barbagia #CalaGoloritzé #CostaSmeralda #travel #vacanze… -