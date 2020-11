Gessica Notaro e il suo viso sfregiato: “Sono miracolata” (Di martedì 24 novembre 2020) Gessica Notaro ha voluto raccontare la sua storia, e lo ha fatto in un modo davvero originale e meraviglioso. Ecco come. Come tutti ricordiamo, la Notaro è una 30enne della città di Rimini che è stata in passato aggredita con l’acido dal suo ex. Il suo volto è rimasto per questo sfregiato a vita, procurandole L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 24 novembre 2020)ha voluto raccontare la sua storia, e lo ha fatto in un modo davvero originale e meraviglioso. Ecco come. Come tutti ricordiamo, laè una 30enne della città di Rimini che è stata in passato aggredita con l’acido dal suo ex. Il suo volto è rimasto per questoa vita, procurandole L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

a_saba78 : RT @faber_samir: Attenzione alla violenza che non fa rumore e non lascia lividi, ma fa comunque a pezzi Non cercate di salvare chi non sa a… - VendasSpectro : RT @faber_samir: Attenzione alla violenza che non fa rumore e non lascia lividi, ma fa comunque a pezzi Non cercate di salvare chi non sa a… - FormeMetan : RT @faber_samir: Attenzione alla violenza che non fa rumore e non lascia lividi, ma fa comunque a pezzi Non cercate di salvare chi non sa a… - g_bonincontro : RT @repubblica: Violenza sulle donne, Gessica Notaro: 'Il Covid ha spento i riflettori' [aggiornamento delle 17:49] - Idl3 : RT @repubblica: Violenza sulle donne, Gessica Notaro: 'Il Covid ha spento i riflettori' [aggiornamento delle 17:49] -