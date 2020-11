Black Friday e truffe sul web: cinque regole d'oro per evitarle (Di martedì 24 novembre 2020) Black Friday, Cyber Monday, il Natale che arriva con l’incubo del lockdown. E allora clicca e compra, prima che sia troppo tardi. Questo sembra essere, ormai già da qualche settimana, il messaggio principale che viaggia in rete. Le nostre caselle e-mail e le bacheche dei nostri social sono sommersi da “offerte imperdibili” e “sconti incredibili” che ci fanno capire che la caccia alle scarpe che tanto volevamo o al regalo di Natale perfetto è aperta. Purtroppo, però, non è tutto oro quel che luccica. Soprattutto se “l’oro” naviga sul web. Basti pensare che, secondo uno studio realizzato da Mastercard in partnership con Fly Research, le attività criminali informatiche sono aumentate nel periodo di lockdown in tutta Europa del 57%. Nello specifico, nella sola Gran Bretagna, secondo il centro di studio Action Fraud che si occupa proprio di frodi e ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 24 novembre 2020), Cyber Monday, il Natale che arriva con l’incubo del lockdown. E allora clicca e compra, prima che sia troppo tardi. Questo sembra essere, ormai già da qualche settimana, il messaggio principale che viaggia in rete. Le nostre caselle e-mail e le bacheche dei nostri social sono sommersi da “offerte imperdibili” e “sconti incredibili” che ci fanno capire che la caccia alle scarpe che tanto volevamo o al regalo di Natale perfetto è aperta. Purtroppo, però, non è tutto oro quel che luccica. Soprattutto se “l’oro” naviga sul web. Basti pensare che, secondo uno studio realizzato da Mastercard in partnership con Fly Research, le attività criminali informatiche sono aumentate nel periodo di lockdown in tutta Europa del 57%. Nello specifico, nella sola Gran Bretagna, secondo il centro di studio Action Fraud che si occupa proprio di frodi e ...

matteosalvinimi : #Salvini: Black Friday? In Francia l’hanno rimandato. Serve premiare chi compra ???? in ????. Non è possibile che multi… - Inter : ??? | BLACK&BLUE Il Black&Blue Friday è arrivato: scopri tutte le offerte! ?? ?? - wireditalia : Le librerie online hanno già lanciato le loro promozioni per il Black Friday dei libri. Novità e bestseller a metà… - kaleidosclouds : sto aspettando il black friday per delle offerte sui CD dei bitti che mi mancano ma sicuro sarò come emily - _Wazowski_ : RT @Terra2itter: Se per comprare qualcosa hai aspettato il black friday allora lascia perdere, non lo volevi davvero. E poi sta per uscire… -