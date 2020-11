Polemiche per la targa a Sfera Ebbasta, il sindaco di Cinisello: 'E' solo marketing' (Di lunedì 23 novembre 2020) A una manciata di giorni dalla pubblicazione di 'Famoso' di Sfera Ebbasta e dall'affissione di una targa col suo nome nel centro di Cinisello Balsamo, il trapper raggiunge un record assoluto: il suo è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 23 novembre 2020) A una manciata di giorni dalla pubblicazione di 'Famoso' die dall'affissione di unacol suo nome nel centro diBalsamo, il trapper raggiunge un record assoluto: il suo è ...

matteosalvinimi : #Salvini: Ho proposto una federazione di tutto il centrodestra per agire compatti. Le immagini che arrivano, anche… - AngeloTofalo : Morra si è scusato per le sue parole infelici. Adesso stop polemiche tra istituzioni e lavoriamo uniti contro le ma… - matteosalvinimi : Lavoro con tutto il centrodestra per una coalizione unita e concreta, capace di curare e proteggere gli italiani. N… - Dalla_SerieA : Lazio, Immobile torna e segna: ora è alla caccia di Piola - - SoleBlueberry : @SkyTG24 @toniacart Smettetela di strumentalizzare le parole di quest’uomo!!! Io non riesco a comprendere le polemi… -