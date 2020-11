Coronavirus: Inail, tecnici salute i più colpita da contagi lavoro, 10% su casi mortali (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Adnkronos salute/Labitalia) - L'analisi dei contagi Covid sul lavoro per professione dell'infortunato conferma che la categoria più colpita è quella dei tecnici della salute, con il 39,3% delle infezioni denunciate, circa l'83% delle quali relative a infermieri, e il 10% dei casi mortali, seguita dagli operatori socio-sanitari (20%), dai medici (10,1%), dagli operatori socio-assistenziali (8,4%) e dal personale non qualificato nei servizi sanitari, come ausiliari, portantini e barellieri (4,6%). Emerge dal decimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, pubblicato oggi. L'incidenza dei casi di contagio ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Adnkronos/Labitalia) - L'analisi deiCovid sulper professione dell'infortunato conferma che la categoria piùè quella deidella, con il 39,3% delle infezioni denunciate, circa l'83% delle quali relative a infermieri, e il 10% dei, seguita dagli operatori socio-sanitari (20%), dai medici (10,1%), dagli operatori socio-assistenziali (8,4%) e dal personale non qualificato nei servizi sanitari, come ausiliari, portantini e barellieri (4,6%). Emerge dal decimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul, pubblicato oggi. L'incidenza deidio ...

