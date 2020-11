Calcio: Gasperini candidato coach 2021 "mondo ci apprezza" (Di lunedì 23 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 23 NOV - Altro importante riconoscimento per Gian Piero Gasperini, che è stato inserito tra i cinque candidati per il premio coach of the year dei Globe Soccer Awards. L'allenatore dell'... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 23 NOV - Altro importante riconoscimento per Gian Piero, che è stato inserito tra i cinque candidati per il premioof the year dei Globe Soccer Awards. L'allenatore dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Gasperini Calcio: Gasperini candidato coach 2021 "mondo ci apprezza" - Lombardia Agenzia ANSA Atalanta, Gasperini: “Fermare il Liverpool all’Anfield sarebbe fantastico”

“Ho visto giocare il Liverpool ieri sera contro il Leicester, li incontriamo nel momento migliore loro. Affrontiamo una squadra straordinaria e in grandissima condizione e propr ...

Altro importante riconoscimento per Gian Piero Gasperini, che è stato inserito tra i cinque candidati per il premio Coach of the year dei Globe Soccer Awards. (ANSA) ...

