Il direttore dell'Aifa: «Ai no-vax risponderemo con i dati, ma nessuno sarà costretto. Vi spiego perché questi vaccini sono sicuri» (Di domenica 22 novembre 2020) Le parole di Andrea Crisanti – che ha lasciato intendere di fidarsi poco della sicurezza dei vaccini anti Covid – hanno sollevato un vero e proprio polverone. Dal Cts all'Aifa: tutti contro il professore dell'università di Padova che, con le sue parole, rischia di dare manforte ai no vax. Tra chi non ha gradito le parole del virologo, c'è anche Nicola Magrini, direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco che, al Quotidiano Nazionale, ha spiegato perché i vaccini devono ritenersi sicuri. Testati su 60mila volontari «Tutte le fasi di validazione e valutazione sono rispettate, nessuna tappa è stata saltata. L'ultima, la fase 3, ha comportato studi randomizzati su decine di migliaia di persone al fine di valutare gli effetti protettivi e la capacità di prevenire l'infezione ...

