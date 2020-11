Verissimo, Loredana Bertè in lacrime: “Non ce la farò mai” (Di sabato 21 novembre 2020) lacrime in diretta a Verissimo per Loredana Bertè, la cantante settantenne non è riuscita a trattenersi dal dolore Consueto appuntamento su Canale 5 con Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin in onda il sabato alle 16:00 dopo Amici di Maria De Filippi. Quella di oggi è una puntata speciale in vista della giornata mondiale contro L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 21 novembre 2020)in diretta aper, la cantante settantenne non è riuscita a trattenersi dal dolore Consueto appuntamento su Canale 5 con, il salotto di Silvia Toffanin in onda il sabato alle 16:00 dopo Amici di Maria De Filippi. Quella di oggi è una puntata speciale in vista della giornata mondiale contro L'articolo proviene da Inews.it.

maryjjane_ : Le parole di Loredana mi hanno completamente spezzato il cuore #verissimo - ANDREAASERIO31 : NON LA MERITATE UNA DONNA COSÌ COMPLETA COME LOREDANA CHE L’ATTACCATE SEMPRE SENZA NEMMENO CONOSCERLA E SAPERE COSA… - premini__ : RT @__kindhearted: Loredana: Averla come sorella (Mimì) è stata la fortuna più grande della mia vita. [...] Io la sento sempre con me. ?????… - heartsabatini : che forza loredana wow, la ammiro davvero tanto #Verissimo - itsclaudija : La storia di Loredana mi ha spezzato il cuore ??#Verissimo -